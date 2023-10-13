Старовал отборочный турнир ЧМ-2026 в Азии. Результаты матчей 12 октября
12 октября были сыграны первые матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2026 в Азии.
Первый раунд отбора по сути считается квалификацией к его основной части. 10 победителей этой стадии попадают во второй раунд, где их будут ждать 26 других азиатских сборных.
После этого 36 команд разведут по девяти группа по четыре участника в каждой. Дальше все будет по привычной схеме - каждая команда сыграет в них в два круга в борьбе за выход в следующий этап отбора.
10 проигравших в первом раунде команд уже точно не смогут квалифицироваться на ЧМ-2026.
Отборочный турнир ЧМ-2026. Первый раунд. Первые матчи
Мьянма — Макао — 5:1.
Китайский Тайбэй — Тимор-Лешти — 4:0.
Мальдивы — Бангладеш — 1:1.
Сингапур — Гуам — 2:1.
Непал — Лаос — 1:1.
Гонконг — Бутан — 4:0.
Индонезия — Бруней — 6:0.
Камбоджа — Пакистан — 0:0.
Афганистан — Монголия — 1:0.
Йемен — Шри-Ланка — 3:0.
Ответные игры запланированы на 17 октября.