Старовал отборочный турнир ЧМ-2026 в Азии. Результаты матчей 12 октября

12 октября были сыграны первые матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2026 в Азии.

Первый раунд отбора по сути считается квалификацией к его основной части. 10 победителей этой стадии попадают во второй раунд, где их будут ждать 26 других азиатских сборных.

После этого 36 команд разведут по девяти группа по четыре участника в каждой. Дальше все будет по привычной схеме - каждая команда сыграет в них в два круга в борьбе за выход в следующий этап отбора.

10 проигравших в первом раунде команд уже точно не смогут квалифицироваться на ЧМ-2026.

Отборочный турнир ЧМ-2026. Первый раунд. Первые матчи

Мьянма — Макао — 5:1.

Китайский Тайбэй — Тимор-Лешти — 4:0.

Мальдивы — Бангладеш — 1:1.

Сингапур — Гуам — 2:1.

Непал — Лаос — 1:1.

Гонконг — Бутан — 4:0.

Индонезия — Бруней — 6:0.

Камбоджа — Пакистан — 0:0.

Афганистан — Монголия — 1:0.

Йемен — Шри-Ланка — 3:0.

Ответные игры запланированы на 17 октября.