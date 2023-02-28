Стало известно, за кого голосовал Месси при выборе лучшего игрока года

Стало известно, за кого отдал свой голос форвард ПСЖ Лионель Месси в голосовании ФИФА за лучшего игрока мира.

Как пишут на сайте ФИФА, капитан сборной Аргентины считает лучшим в мире своего одноклубника Неймара.

На второе место аргентинец поставил форварда парижан Килиана Мбаппе, а третью строчку он “отдал” форварду “Реала” Кариму Бензема.

Напомним, что по итогам голосования премии The Best лучшим футболистом года стал именно Месси.