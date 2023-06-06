Стало известно, за какой клуб мечтает играть Хвича

Отец вингера “Наполи” Хвичи Карацхелии Бадри Кварацхелия рассказал о том, где хотел бы поиграть его сын.

По словам Кварацхелии-старшего, его мечта - играть за “Реал” и выиграть в их футболке Лигу чемпионов.

“Мой сын также хотел бы добиться чего-то значительного со сборной Грузии”, - добавил он.

Отметим, что сам Хвича недавно говорил, что счастлив в “Наполи” и не хочет покидать клуб.

В первом же сезоне в Италии грузинский футболист выиграл чемпионство.