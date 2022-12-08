Стало известно, возглавит ли Клопп сборную Германии

Главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп не собирается становиться наставником сборной Германии.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, в данный момент немецкий тренер сосредоточен на работе с английским клубом.

По информации источника, Клопп активно обсуждает с боссами “красных” будущее трансферы, а значит уходить не собирается.

Напомним, что главным тренером сборной Германии является Ханс-Дитер Флик, вместе с которым команда не смогла выйти из группы на ЧМ-2022.