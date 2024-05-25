Стало известно во сколько обойдется Манчестер Юнайтед увольнение Эрика тен Хага

Сегодня состоится заключительный матч футбольного сезона в Англии. В рамках финального поединка Кубка страны Манчестер Сити встретится с Манчестер Юнайтед.

Ранее мы сообщали, что руководство Красных дьяволов приняло решение уволить главного тренера Эрика тен Хага вне зависимости от результатов предстоящего матча. Теперь же стала известна сумма, которую клубу придется заплатить нидерландскому специалисту.

Нидерландец успел проработать два года из трёх, прописанных в его контракте и согласно данным The Sun, тен Хаг получит от Манчестер Юнайтед£9 млн. Именно такая сумма прописана в его договоре с клубом.

Эта сумма может изменится, если по результатам сегодняшнего матча Манчестер Юнайтед не квалифицируется в Лигу чемпионов. Напомним, что в случае победы Красные дьяволы сумеют пробиться в самый престижный клубный турнир Европы. Если же Юнайтед проиграют, то зарплата нидерландца уменьшится до£6,75 млн и соответственно это может служить предлогом для пересмотра его зарплаты, сообщаетESPN.

Напомним, что финальный матч Кубка Англии состоится уже сегодня. КомандаDailysports подготовила для вас информацию, где и когда вы сможете посмотреть этот поединок.