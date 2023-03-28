Стало известно, вернется ли Месси в "Барселону"

Журналист Адриан Санчес рассказал о том, как “Барселона” планирует вернуть форварда ПСЖ Лионеля Месси.

По его информации, из-за финансовых проблем, клуб не может гарантировать ему сохранение нынешних условий.

Источник сообщает, что клуб дал сигнал 35-летнему футболисту, что он должен существенно снизить свои финансовые запросы, если захочет вернуться, иначе клуб не сможет вписаться в фэйр-плей.

Лионель Месси выступал за “Барселону” с 2000 по 2021 год.