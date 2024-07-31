Стало известно, в каком формате УЕФА проведет жеребьевку Лиги чемпионов-2024/25

Лига чемпионов-2024/25 точно войдет в историю, поскольку впервые в самом престижном клубном турнире Европы мы не увидим уже привычного группового этапа. Вместо этого 36 команд сыграют в единой лиге, в рамках которой каждая команда сыграет 8 матчей против 8 разных соперников.

Очевидно, из-за этого изменится и принцип жеребьевки Лиги чемпионов, потому что провести ее в ручную по новому формату абсолютно невозможно.

Сегодня официально стало известно, что жерьевку этапа лиги проведет компьютер. Для этого УЕФА заказали специальную программу. Эта же программа определит, какие матчи команда проведет дома, а какие – на выезде.

По такому же принципу состоятся жеребьевки Лиги Европы и Лиги конференций.

Добавим, что, согласно новому формату, в 1/8 финала Лиги чемпионов гарантировано пройдут 8 лучших команд. Те, кто займут с 9 по 24 место, будут играть между собой дополнительный раунд плей-офф за выход в 1/8 финала.

На данный момент известны уже 29 участников основного этапа, а еще 7 команд отберутся через квалификацию. Последние матчи плей-офф квалификации состоятся 28 августа. Жеребьевка этапа лиги запланирована на 29 августа.