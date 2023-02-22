Стало известно, уволит ли ПСЖ главного тренера

В ближайшее время в ПСЖ не собираются прекращать сотрудничество с главным тренером Кристофом Гальтье.

Об этом сообщил журналист RMC Sport Лоик Танзи.

По его информации, в руководстве парижан не рассматривают такой вариант.

Он также отметил, что президент парижан Нассер Аль-Хелайфи и советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш недавно провели встречу с агентом экс-тренера ПСЖ Томаса Тухеля Пини Захави. При этом переговоров с немецким специалистом пока нет.