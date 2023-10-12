Стало известно, уйдет ли Месси в аренду из Интер Майами

Стало известно, перейдет ли форвард «Интер Майами» Лионель Месси в один из клубов Европы или Саудовской Аравии после завершения сезона в МЛС.

Как известно, команда аргентинца потеряла шансы на выход в плей-офф МЛС и теперь получит больше времени на отдых. Была информация, что Месси может отправиться в краткосрочную аренду в один из других клубов, чтобы поддерживать форму.

Как информирует журналист Гильем Балаге в своих социальных сетях, ему стало известно, что капитан сборной Аргентины не будет подписывать контракта с другой командой.

«Месси, также как и остальные футболисты, будет иметь около месяца отпуска. Так что забудьте об интересе из Саудовской Аравии и других местах. Последний матч «Интер Майами» в сезоне состоится 21 октября. В ноябре наступят матчи квалификации на ЧМ-2026 для сборной Аргентины, в том числе встреча с Бразилией. А через примерно месяц отдыха (также возможны товарищеские матчи в этот период) начнутся предсезонные тренировки», — написал Балаге.