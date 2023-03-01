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Стало известно, сможет ли Фати сыграть против "Реала"

Новости футбола Сегодня, 10:32
Фото: твиттер Барселоны/Автор неизвестен Фото: твиттер Барселоны/Автор неизвестен

Форвард “Барселоны” Ансу Фати успел восстановиться после травмы к завтрашнему матчу полуфинала Кубка Испании против мадридского “Реала”.

Вчера Фати тренировался с основной группой футболистов “Барсы".

Как пишет источник, повреждение, которое испанец получил несколько дней назад, уже его не тревожит.

В этом сезоне Ла Лиги Фати забил три гола и оформил три ассиста.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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