Стало известно, сможет ли Фати сыграть против "Реала"

Форвард “Барселоны” Ансу Фати успел восстановиться после травмы к завтрашнему матчу полуфинала Кубка Испании против мадридского “Реала”.

Вчера Фати тренировался с основной группой футболистов “Барсы".

Как пишет источник, повреждение, которое испанец получил несколько дней назад, уже его не тревожит.

В этом сезоне Ла Лиги Фати забил три гола и оформил три ассиста.