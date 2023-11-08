Стало известно, сколько заработал Энтони Джошуа за два боя против Усика

Энтони Джошуа заработал почти 50 миллионов фунтов за два поединка против Александра Усика, сообщает talkSPORT.

В первом поединке распределение гонорара было 75 на 25, соответственно британец получил 15 миллионов фунтов, а украинец - пять миллионов. В реванше, несмотря на поражение Джошуа, распределение было 50 на 50 при гонораре в 65 млн. Таким образом Энтони заработал почти 50 миллионов евро только за бои против Усика.

Добавим, первый поединок состоялся в Лондоне, Великобритания, а второй - в Джидде, Саудовская Аравия. В обоих поединках победу одерживал Александр Усик, в первом - единогласным решением судей, во втором - раздельным.

Джошуа является Олимпийским чемпионом-2012 года. Осенью 2013 года Джошуа перешел в профессиональный бокс и заключил контракт с Эдди Хирном. Дебют состоялся 5 октября 2013 года против непобедимого Эмануэле Лео, у которого уже было 8 боев. Джошуа нокаутировал противника в 1-м раунде. Первые шесть поединков британец провел с малоизвестными бойцами, одержав во всех боях победу нокаутом в ранних раундах.

В общем, в его карьере 29 поединков в которых одержал 26 побед и потерпел три поражения.