Стало известно, сколько "Реал" заплатит за 16-летнего бразильца Эндрика

“Реал” завершил переговоры с “Палмейрас” по поводу трансфера 16-летнего нападающего Эндрика.

По информации Marca, клубы договорились о сумме в 35 млн евро фиксированных выплат.

После этого еще бразильский клуб может получить 25 млн евро в качестве бонусов.

Кроме того, испанский гранд заплатит комиссию агентам форварда и налоги.

В текущем сезоне Эндрик забил 3 гола за 7 игр за “Палмейрас”.