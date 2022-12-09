Главная Новости Стало известно, сколько "Реал" заплатит за 16-летнего бразильца Эндрика

Стало известно, сколько "Реал" заплатит за 16-летнего бразильца Эндрика

Новости футбола Сегодня, 05:48
Фото: твиттер "Палмейрас"/Автор неизвестен

“Реал” завершил переговоры с “Палмейрас” по поводу трансфера 16-летнего нападающего Эндрика.

По информации Marca, клубы договорились о сумме в 35 млн евро фиксированных выплат.

После этого еще бразильский клуб может получить 25 млн евро в качестве бонусов.

Кроме того, испанский гранд заплатит комиссию агентам форварда и налоги.

В текущем сезоне Эндрик забил 3 гола за 7 игр за “Палмейрас”.

эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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