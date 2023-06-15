Стало известно, сколько ПСЖ заплатит Галтье за разрыв контракта

Стало известно, во сколько обойдется ПСЖ увольнение Кристофа Галтье с должности главного тренера.

Как известно, французский наставник провел в клубе только один сезон.

Несмотря на это, для парижан уволить Галтье будет дешевле, чем это было в случаях с Томасом Тухелем и Маурисио Почеттино.

Досрочный разрыв двухлетнего контракта с Галтье будет стоить ПСЖ примерно в 6 миллионов евро. Для сравнения, за увольнения Тухеля клуб заплатил 8 миллионов евро, а за разрыв контракта с Почеттино - целых 10 миллионов евро.