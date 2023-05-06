Стало известно, сколько "МЮ" готов потратить на трансферы летом

Стало известно, какую сумму получит главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг на трансферы.

Как пишет ‍The Athletic, ему выделят115 миллионов евро на новых футболистов летом.

Отметим, что главная трансферная цель “МЮ” - форвард “Тоттенхэм” Харри Кейн - оценивается в 100 миллионов.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.