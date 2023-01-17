Стало известно, сколько киевское "Динамо" получит за Цыганкова

За вингера Виктора Цыганкова киевское “Динамо” получит от “Жироны" 5 миллионов евро.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

По условиям соглашения, также киевляне получат 50% с возможной будущей продажи, если сумма трансфера не превысит 20 миллионов евро.

В случае, если испанский клуб выручит за Цыганкова свыше 20 миллионов, то киевляне получат 30% от суммы свыше 20 миллионов.