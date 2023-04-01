Стало известно, сколько будет зарабатывать Месси после возвращения в "Барселону"

Стала известна зарплата форварда ПСЖ Лионеля Месси в случае его возвращения в “Барселону”.

По материалам Le Parisien, максимум аргентинец будет зарабатывать 10 млн евро в год.

Кроме того, футболисту будут предоставлять часть спонсорских гонораров, а также процент с продажи билетов на домашние матчи и проданных футболок с его именем.

Ранее СМИ писали, что возвращение Месси выглядит реальным, хотя на пути к этому есть некоторые преграды.