Стало известно, сыграет ли Мбаппе с первых минут в матче с "Баварией"

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не появится в стартовом составе своей команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с “Баварией”.

Как пишет источник, 24-летний форвард попал в заявку своей команды на эту игру, но встречу он начнет на скамейке запасных.

Напомним, что недавно футболист получил травму и его участие в матче было под вопросом.

Встреча состоится сегодня в Париже и начнется в 22:00.