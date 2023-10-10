Стало известно, сыграет ли Ламин Ямал в ближайших матчах Испании

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал не сможет сыграть в матчах за свою национальную команду.

Молодой талант был вынужден покинуть расположение сборной из-за повреждения, о чем пишет Mundo Deportivo.

Ранее пресс-служба каталонского клуба уже сообщала о том, что 16-летний футболист получил повреждение. Даже после этого футболист отправится в сборную Испании для того, чтобы пройти дополнительное медицинское обследование.

После осмотра со стороны врачей Королевской испанской футбольной федерации было принято решение вернуть Ламина в расположение клуба.

Издание пишет, что 9 октября Ямал прошёл обследование и после остался в резиденции национальной команды Испании в Лас-Розасе. Ранним утром он вернулся в Барселону.

Напомним, в нынешнем сезоне Ла Лиги испанский нападающий выходил на поле в девяти матчах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.