Стало известно, покинет ли Месси Европу в ближайшем будущем

Форвард ПСЖ Лионель Месси пока не планирует покидать Европу.

Напомним, что контракт рассчитан до лета 2023 года, но стороны ведут переговоры по его продлению.

В то же время Diario Sport пишет, что Месси хочет продолжить выступления в Европе.

Таким образом, источник исключает варианты с возвращением футболиста в Аргентину или отъездом в США.

В текущем сезоне Месси провел 28 матчей, в которых записал на свой счет 17 голов и 16 результативных передач.