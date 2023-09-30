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Стало известно, почему Влахович не перешел в Челси

Новости футбола Сегодня, 09:02
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Стало известно почему Влахович не перешел в Челси Стало известно почему Влахович не перешел в Челси

Летом была информация о том, что Челси подпишет Душана Влаховича из Ювентуса, а клуб из Турина взамен ему приобретет Ромелу Лукаку. Но как видим, этого не произошло.

Технический директор Ювентуса Криштиану Джунтоли объяснил, почему это не произошло. По его словам, хотя клуб и не хотел отпускать сербского нападающего, но в какой-то момент были согласны на трансфер, если за игрока будет предложена «правильная» цена.

«Было предложение от Челси по Влаховичу. Мы не хотели расставаться с Душаном, но, если бы столкнулись с определенными цифрами, мы бы согласились. Челси никогда не предлагал этой суммы, и обмен не состоялся».

Таким образом, ни Влахович не покинул Ювентус, ни Лукаку летом не присоединился к туринскому клубу.

В прошлом сезоне Душан Влахович сыграл 27 игр за Ювентус, в которых забил десять голов и отдал две результативные передачи. В текущем сезоне в шести играх у серба уже четыре гола и один ассист.

Напомним, недавно сообщалось, что Ювентус в скором времени начнет переговоры с Влаховичем.

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