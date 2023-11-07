Стало известно, почему Роналду пропустит матч азиатской Лиги чемпионов

Аль-Наср не сможет рассчитывать на капитана Криштиану Роналду в ближайшем матче.

Как пишет Goal, об этом рассказал наставник команды Луиш Каштру.

По словам португальского тренера, его соотечественник точно пропустит игру 4-го тура азиатской Лиги чемпионов против Аль-Духайля.

"Криштиану Роналду не будет играть с Аль-Духайлем из-за усталости от большого количества матчей подряд. Я понимаю, что многие хотели бы его увидеть, но ему нужен отдых. Он не готов, но у нас есть много других звезд. Это не моя решение игнорировать легенду Криштиану, это его физические возможности. 48 часов назад он играл один матч, а до этого было 120 минут в другом", - приводит Goal слова Каштру.

Интересно, что за Аль-Духайль играет ряд звездных футболистов. В их числе полузащитник Филиппе Коутиньо и тренер Кристоф Гальтье. Предыдущий матч между Аль-Насром и Аль-Духайлем завершился со счетом 4:3, в той игре Роналду забил два гола и отдал результативную передачу.