Стало известно, почему Модрич остается на лавке запасных Реала
Наставник мадридского “Реала” Карло Анчелотти ответил на интересующих многих вопрос о том, почему многолетний лидер команды Лука Модрич оказался на скамейке запасных в двух последних матчах команды.
В частности, хорватских плеймейкер не выходил в стартовом составе в матче против “Лас-Пальмаса” и “Жироны”.
Тренер подчеркнул, что у Модрича нет никаких разногласий с клубом и с его здоровьем также все хорошо.
“Это просто тактическое решение, и Модрич может вернуться в стартовом составе в следующем матче. Это тактический подход, где разные игроки могут иметь свою роль и время на поле”, - уточнил опытный наставник.
Интересно, что Модрич остался в запасе “Реала” в двух матчах подряд впервые за последние 11 лет. Речь идет об играх, когда у него не было повреждений.
Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В Испанию он перебрался из "Тоттенхэма". Всего он сыграл в 495 матчах "сливочных", забил 37 голов и сделал 77 голевых передач.