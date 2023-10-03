Стало известно, почему Модрич остается на лавке запасных Реала

Наставник мадридского “Реала” Карло Анчелотти ответил на интересующих многих вопрос о том, почему многолетний лидер команды Лука Модрич оказался на скамейке запасных в двух последних матчах команды.

В частности, хорватских плеймейкер не выходил в стартовом составе в матче против “Лас-Пальмаса” и “Жироны”.

Тренер подчеркнул, что у Модрича нет никаких разногласий с клубом и с его здоровьем также все хорошо.

“Это просто тактическое решение, и Модрич может вернуться в стартовом составе в следующем матче. Это тактический подход, где разные игроки могут иметь свою роль и время на поле”, - уточнил опытный наставник.

Интересно, что Модрич остался в запасе “Реала” в двух матчах подряд впервые за последние 11 лет. Речь идет об играх, когда у него не было повреждений.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В Испанию он перебрался из "Тоттенхэма". Всего он сыграл в 495 матчах "сливочных", забил 37 голов и сделал 77 голевых передач.