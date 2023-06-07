Стало известно, почему Месси решил перейти в "Интер Майами"
Новости футбола Сегодня, 16:46
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси принял решение перейти в "Интер Майами" по нескольким причинам, сообщает The Independent.
По сведениям источника, футболиста устраивает уровень футбола в американской лиге МЛС. При этом он устал от давления и хочет спокойствия. Форварда задела критика со стороны болельщиков ПСЖ. При этом Месси хочет сыграть за сборную Аргентины на чемпионате мира 2026 года и хочет вновь стать чемпионом.
Контракт 35-летнего Месси с ПСЖ истекает 30 июня 2023 года, поэтому он перейдет в новый клуб бесплатно. В нынешнем сезоне он провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.
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