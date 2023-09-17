Стало известно, почему Ман Сити отложил переговоры о новом контракте с Де Брюйне

Манчестер Сити отложил переговоры с Кевином Де Брюйне по контракту, несмотря на то, что до конца его договора осталось всего полтора года.

The Daily Star сообщает, что «горожане» еще не начали переговоры с Де Брюйном, поскольку они ждут, пока он восстановится после длительной травмы подколенного сухожилия. Ожидается, что он вернется в строй не раньше 2024 года, именно поэтому переговоры были приостановлены.

Руководство Манчестер Сити намерено подождать, чтобы увидеть, сможет ли игрок сборной Бельгии эффективно восстановиться и продолжать показывать прежние результаты. В прошлом сезоне он забил семь голов в Премьер-лиге и сделал 18 результативных передач. Однако «Сити» осознает, что в случае их неторопливости принятия решения может возникнуть интерес других команд к полузащитнику, чей контракт вскоре истекает

Напомним, что бельгийский полузащитник выпал из команды «горожан» из-за травмы подколенного сухожилия в первом тайме первого тура Английской Премьер-Лиги против Бернли (3:0).