Стало известно, почему Холанд не сыграл с "Ливерпулем"
Новости футбола Сегодня, 10:00
Фото: твиттер Манчестер Сити
“Манчестер Сити” уверенно обыграл “Ливерпуль” в домашнем матче Премьер-лиги без своего звездного нападающего Эрлинга Холанда.
Интересно, что норвежец даже не был включен в заявку команды на игру.
Как заявил наставник “горожан” Хосеп Гвардиола, футболист сейчас не в оптимальной форме и не чувствовал себя готовым к игре.
Отметим, что также Холанд пропустил стартовые матчи отбора сборной Норвегии на чемпионат Европы, когда у него были проблемы с паховой мышцей.
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