Стало известно, почему Холанд не сыграл с "Ливерпулем"

“Манчестер Сити” уверенно обыграл “Ливерпуль” в домашнем матче Премьер-лиги без своего звездного нападающего Эрлинга Холанда.

Интересно, что норвежец даже не был включен в заявку команды на игру.

Как заявил наставник “горожан” Хосеп Гвардиола, футболист сейчас не в оптимальной форме и не чувствовал себя готовым к игре.

Отметим, что также Холанд пропустил стартовые матчи отбора сборной Норвегии на чемпионат Европы, когда у него были проблемы с паховой мышцей.