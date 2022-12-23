Стало известно, почему европейские клубы отказались от Роналду

Стало известно, почему европейские клубы не заинтересованы в приглашении форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

По информации британской газеты The Times, им не нравится тот факт, что португалец был переведен в запас своей сборной на ЧМ-2022.

Также на ситуацию влияет поведение игрока в “Манчестер Юнайтед” и его досрочный уход из клуба.

Еще один весомый фактор - возраст португальца и его запросы по зарплате.

По информации источника, сейчас для Роналду вариант с “Аль-Насром” из Саудовской Аравии остается наиболее привлекательнее.