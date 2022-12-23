Стало известно, почему европейские клубы отказались от Роналду
Новости футбола Сегодня, 04:19
Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен
Стало известно, почему европейские клубы не заинтересованы в приглашении форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.
По информации британской газеты The Times, им не нравится тот факт, что португалец был переведен в запас своей сборной на ЧМ-2022.
Также на ситуацию влияет поведение игрока в “Манчестер Юнайтед” и его досрочный уход из клуба.
Еще один весомый фактор - возраст португальца и его запросы по зарплате.
По информации источника, сейчас для Роналду вариант с “Аль-Насром” из Саудовской Аравии остается наиболее привлекательнее.
Сасько Инга эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 17:09 "Манчестер Сити" выбил "Ливерпуль" из Кубка Лиги
Новости футбола Вчера, 14:42 Бывший тренер "Барселоны" может возглавить сборную Бразилии
Новости футбола Вчера, 09:00 "Реал" готов потратить на Мбаппе 1 миллиард евро
Новости футбола 21 дек 2022, 16:58 "Манчестер Юнайтед" одержал уверенную победу в Кубке Лиги
Новости футбола 21 дек 2022, 06:00 "Ювентус" могут отстранить от участия в еврокубках
Новости футбола 20 дек 2022, 08:30 Роналду и Лаутаро попали в сборную худших игроков ЧМ-2022 по версии Sofascore
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:18 Луческу ответил на слухи об уходе "Динамо" Новости футбола Сегодня, 05:00 Дешам может остаться в сборной Франции до 2030 года Новости футбола Сегодня, 04:58 Названы суммы призовых для участников ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 04:42 Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка Английской футбольной лиги Новости футбола Сегодня, 04:19 Стало известно, почему европейские клубы отказались от Роналду Новости футбола Сегодня, 04:00 Ванда Нара может получить имущество на 100 миллионов после развода с Икарди Новости футбола Сегодня, 03:57 УЕФА организует международный турнир в России, несмотря на санкции Новости футбола Сегодня, 03:37 Мбаппе отказался от 10-дневного отпуска после ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 03:19 Ибрагимович будет тренироваться с основным составом "Баварии" Новости футбола Сегодня, 03:00 Экс-тренер "Челси" возглавил сборную Замбии
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 24 дек 2022 Данди Юнайтед - Хартс прогноз и ставка на матч чемпионата Шотландии 24 декабря 2022 года Футбол 24 дек 2022 Селтик - Сент-Джонстон прогноз и ставка на матч чемпионата Шотландии 24 декабря 2022 года Футбол Сегодня Мазеруэлл - Килмарнок прогноз и ставка на матч чемпионата Шотландии 23 декабря 2022 года Футбол Сегодня Росс Каунти - Рейнджерс (Глазго) прогноз и ставка на матч чемпионата Шотландии 23 декабря 2022 года Футбол Вчера Ла Нусия - Лас-Пальмас прогноз и ставка на матч Кубка Испании 22 декабря 2022 года Футбол Вчера Манчестер Сити - Ливерпуль прогноз и ставка на матч Кубка Лиги Англии 22 декабря 2022 года Футбол 21 дек 2022 Хувентуд Торремолинос - Севилья прогноз и ставка на матч Кубка Испании 21 декабря 2022 года Футбол 21 дек 2022 Аренас - Вальядолид прогноз и ставка на матч Кубка Испании 21 декабря 2022 года Футбол 20 дек 2022 Саутгемптон - Линкольн Сити прогноз и ставка на матч Кубка Лиги Англии 20 декабря 2022 года Футбол 20 дек 2022 Ньюкасл - Борнмут прогноз и ставка на матч Кубка Лиги Англии 20 декабря 2022 года