Стало известно, почему "Бавария" остановила выбор на Тухеле

Немецкий тренер Томас Тухель убедил руководство "Баварии" в том, что при его участии команда сможет продвинуться вперед.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, специалист в последние недели находится в Мюнхене.

Во время встречи с руководством “Баварии” он довел свои планы по развитию команды до управления клуба.

Также источник заверяет, что нынешний тренер команды Юлиан Нагельсманн в настоящее время не работает с коллективом.

В следующем матче "Бавария" 1 апреля сыграет против “Боруссии”.