Стало известно о влиянии ухода Месси и Неймара на ПСЖ

Уход Лионеля Месси и Неймара оказал негативное влияние на несколько сфер жизни ПСЖ. Об этом сообщает сайт getfootballnewsfrance.com.

Отмечается, что после ухода Месси у парижского клуба сократилось количество подписчиков в соцсетях на 10-15 миллионов.

Также ряд спонсоров ПСЖ сейчас ставят под сомнение сотрудничество с клубом после ухода Месси и Неймара. Криптовалютная биржа Crypto.com за год до конца контракта настояла на пересмотре финансовых условий сделки.

Даже катарские спонсоры, включая Qatar Airways, замедлили спонсорские взносы. Коммерческий департамент парижан испытывает трудности с поиском спонсоров для базы клуба и рекламы на задней части футболок.

В связи с уходом аргентинца и бразильца замедлилась и продажа билетов на домашние матчи клуба. В прошлом сезоне билеты распродавались за 48 часов, но сейчас ситуация совсем другая. Например, на матч со Страсбуром билеты продавались три недели.