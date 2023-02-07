Стало известно, могут ли "Манчестер Сити" лишить трофеев

“Манчестер Сити” не будут лишать трофеев даже в том случае, если клуб признают виновным в финансовых нарушениях.

По информации The Independent, такая жестка мера может навредить имиджу АПЛ.

При этом руководство лиги серьезно думает над тем, чтобы понизить “горожан” в классе или же лишить команду очков.

Напомним, что на этой неделе АПЛ заявило о сотне нарушений финансовых правил. По данным следствия, нарушения происходили с 2009 по 2018 годы.