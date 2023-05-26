Стало известно, кто заменит Спаллетти в "Наполи"

Лучано Спаллетти и "Наполи" скорее всего прекратят сотрудничество, так как сам тренер хочет сменить чемпионат Италии на другой турнир.

Согласно ITASportPress, Спаллетти уже сообщил игрокам, что покинет клуб в конце сезона.

Пока еще неясно, кто заменит опытного специалиста на должности тренера "Наполи".

Самым вероятным кандидатом является наставник "Фиорентины" Винченцо Итальяно, который вывел команду в два финала в этом сезоне.