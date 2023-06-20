Стало известно, кто возглавит новый клуб Месси

Боссы "Интер Майами" окончательно определились с новым главным тренером команды.

По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, команду возглавит аргентинец Херардо Мартино.

В США Мартино приедет в начале июля, когда будет завершено оформление его рабочей визы.

Отметим, что на этой должности он сменит Фила Невилла.