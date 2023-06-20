Стало известно, кто возглавит новый клуб Месси
Новости футбола Сегодня, 05:02
Фото: открытые источники
Боссы "Интер Майами" окончательно определились с новым главным тренером команды.
По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, команду возглавит аргентинец Херардо Мартино.
В США Мартино приедет в начале июля, когда будет завершено оформление его рабочей визы.
Отметим, что на этой должности он сменит Фила Невилла.
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