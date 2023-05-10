Стало известно, кто станет новым капитаном "Барселоны"

Хавбек Серхи Роберто станет новым капитаном "Барселоны".

Это связано с анонсируемым уходом действующего капитана команды Серхио Бускетса.

Отметим, что Роберто играет за команду с 2010 года.

Что касается Бускетса, то он покинет клуб на правах свободного агента в конце сезона.

Первым вице-капитаном будет левый защитник Жорди Альба, а вторым - голкипер Марк-Андре тер Штеген.