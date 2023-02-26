Главная Новости Стало известно, кто получит приз The Best лучшему игроку года

Стало известно, кто получит приз The Best лучшему игроку года

Новости футбола Сегодня, 03:27
Фото: твиттер ПСЖ Фото: твиттер ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси получит приз The Best лучшему игроку года.

Об этом сообщил журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар.

По его словам, форварда сборной Аргентины объявят обладателем награды 27 февраля на церемонии в Париже.

Кроме Месси на награду претендуют Килиан Мбаппе и Карим Бензема.

В прошлом году награду получил Роберт Левандовски.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 14:32 "Реал" в большинстве едва не проиграл в дерби Мадрида
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 14:28 "Манчестер Сити" крупно выиграл в гостевом матче АПЛ
Фото: твиттер "Аль-Насра"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 12:32 Хет-трик Роналду принес "Аль-Насру" крупную победу в чемпионате Саудовской Аравии
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 12:10 "Арсенал" одержал минимальную победу в АПЛ
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Новости футбола 23 фев 2023, 17:55 Победа "МЮ", вылет "Барселоны", феерия "Ювентуса": результаты Лиги Европы 23 февраля
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен Новости футбола 23 фев 2023, 17:52 "Шахтер" прошел "Ренн" в Лиге Европы
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:54 Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном "Арсенала" Новости футбола Сегодня, 04:29 Роналду высказался после хет-трика за "Аль-Наср" Новости футбола Сегодня, 04:18 Рафинья получил травму при странных обстоятельствах Новости футбола Сегодня, 03:49 "Барселона" должна доплатить за трансфер Левандовски Новости футбола Сегодня, 03:27 Стало известно, кто получит приз The Best лучшему игроку года Новости футбола Сегодня, 03:00 Анчелотти пожаловался на усталость футболистов "Реала" Новости футбола Вчера, 14:42 "Шальке" прервал серию из семи матчей без побед в Бундеслиге Новости футбола Вчера, 14:37 "Наполи" выиграл восьмой подряд матч в Серии А Новости футбола Вчера, 14:32 "Реал" в большинстве едва не проиграл в дерби Мадрида Новости футбола Вчера, 14:28 "Манчестер Сити" крупно выиграл в гостевом матче АПЛ
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Тоттенхэм - Челси 26 февраля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 26 февраля 2023 года Футбол 27 фев 2023 Прогноз к матчу Верона - Фиорентина 27 февраля 2023 года Футбол 27 фев 2023 Прогноз на матч Лацио - Сампдория 27 февраля 2023 года