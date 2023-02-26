Стало известно, кто получит приз The Best лучшему игроку года
Новости футбола Сегодня, 03:27
Фото: твиттер ПСЖ
Форвард ПСЖ Лионель Месси получит приз The Best лучшему игроку года.
Об этом сообщил журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар.
По его словам, форварда сборной Аргентины объявят обладателем награды 27 февраля на церемонии в Париже.
Кроме Месси на награду претендуют Килиан Мбаппе и Карим Бензема.
В прошлом году награду получил Роберт Левандовски.
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