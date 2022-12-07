Стало известно, кто может заменить Флика в сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик рискует остаться без работы после вылета команды на стадии группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Как пишет известный инсайдер Николо Скира, в данный момент будущее тренера находится под вопросом.

Также журналист отметил, что главным кандидатом на замену Флику является Томас Тухель.

Напомним, что Флик тренирует сборную с августа прошлого года. Последним местом работы Тухеля был “Челси”, который он покинул осенью.