Стало известно, кто был против увольнения Нагельсмана из "Баварии"
Новости футбола Сегодня, 04:17
Фото: твиттер Баварии
Согласно информации от Bild, в раздевалке “Баварии” произошел раздор, связанный с бывшим главным тренером Юлианом Нагельсманом.
Некоторые игроки поддерживали его, в то время как другие противопоставлялись ему.
Вратари Мануэль Нойер и Свен Ульрайх, а также игроки Серж Гнабри, Лерой Зане, Джамал Мусиала, Жоау Канселу и Садио Мане были против Нагельсмана.
Нейтральную позицию занял Томас Мюллер, а Йозуа Киммих и Леон Горецка являлись его сторонниками.
В итоге он был уволен, а его место занял Томас Тухель.
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