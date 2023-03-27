Стало известно, кто был против увольнения Нагельсмана из "Баварии"

Согласно информации от Bild, в раздевалке “Баварии” произошел раздор, связанный с бывшим главным тренером Юлианом Нагельсманом.

Некоторые игроки поддерживали его, в то время как другие противопоставлялись ему.

Вратари Мануэль Нойер и Свен Ульрайх, а также игроки Серж Гнабри, Лерой Зане, Джамал Мусиала, Жоау Канселу и Садио Мане были против Нагельсмана.

Нейтральную позицию занял Томас Мюллер, а Йозуа Киммих и Леон Горецка являлись его сторонниками.

В итоге он был уволен, а его место занял Томас Тухель.