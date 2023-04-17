Стало известно, когда Зинченко вернется в строй

Украинский футболист лондонского “Арсенала” Александр Зинченко может восстановиться после травмы в ближайшее время, сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, есть вероятность, что украинец сыграет в матче 32-го тура чемпионата Англии против “Саутгемптона” (21 апреля). Ранее он из-за травмы паха пропустил поединок 31-го тура с “Вест Хэмом” (2:2).

В нынешнем сезоне 26-летний Зинченко провел за “Арсенал” 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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