Стало известно, когда сборная Бразилии получит нового тренера

Имя нового тренера сборной Бразилии пообещали назвать в начале 2023 года.

Об этом говорится в заявлении Бразильской конфедерации футбола (CBF).

В нем также указано, что глава CBF Эдналдо Родригес лично занимается поиском нового тренера. Он отгородил других чиновников от любых вопросов в этом направлении.

Напомним, что после вылета в ¼ финала ЧМ-2022 Бразилия расторгла контракт с бразильцем Тите, который возглавлял команду с 2016 года.