Стало известно, когда Роналду подпишет контракт с новым клубом

Португальский нападающий Криштиану Роналду должен подписать контракт с “Аль-Насром” до конца декабря.

Как пишет The Times, такое условие футболисту поставили в клубе из Саудовской Аравии.

Источник уточняет, что стороны близки к соглашению, так как у португальца нет вариантов в Европе.

Напомним, что еще в ноябре Роналду расторг контракт с “Манчестер Юнайтед” и с тех пор остается без клуба.