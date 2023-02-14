Стало известно, когда начнутся переговоры о контракте Месси с ПСЖ

Уже на этой неделе должны начаться переговоры о новом контракте форварда Лионеля Месси с “ПСЖ”.

По данным источника, с представителями футболиста начнут переговоры после матч 1/8 финала Лиги чемпионов с “Баварией”.

Ожидается, что до конца недели отец аргентинца Хорхе Месси встретится с руководством клуба, чтобы обсудить продолжительность контракта и новые финансовые условия.

В то же время отмечается, что сам футболист твердо намерен остаться в клубе.