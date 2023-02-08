Стало известно, когда могут наказать "Манчестер Сити"

Руководство АПЛ рассчитывает, что новый скандал вокруг “Манчестер Сити” будет расследоваться на протяжении нескольких лет.

Напомним, что английский клуб обвинили в 115 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

По информации The Independent, боссы лиги ожидают, что на вынесение вердикта по делу понадобится больше двух лет.

В то же время в стане “горожан” заявили, что будут цепляться за каждую возможность доказать свою невиновность.