Стало известно, когда Месси определится с будущим в "ПСЖ"

Контракт с форвардом “ПСЖ” Лионелем Месси должны переподписать к концу января.

Об этом изданию L’Equipe сообщил источник, знакомый с ситуацией.

“Сейчас есть небольшие, но важные детали. Они связаны со сроками соглашения и зарплатой”, - сообщил собеседник.

Ожидается, что новый контракт аргентинца с парижанами будет рассчитан до июня 2024 года. Действующее соглашение истекает летом этого года.