Стало известно, когда Месси может сыграть за Интер Майами

Капитан “Интер Майами” Лионель Месси может сыграть в предстоящем матче МЛС с "Торонто".

По информации ESPN Argentina, пока остается неясным, аргентинец выйдет в основном составе или же начнет встречу в качестве запасного игрока.

В прошлом матче против "Атланты Юнайтед" (счет 2:5) Месси отсутствовал, после чего главный тренер команды Херардо Мартино объяснил это мышечной усталостью у футболиста.

Во вторник Месси уже тренировался с командой, но пока наставник не смог дать внятного ответа на вопрос о его участии в следующем матче.

Есть также вопросы по поводу участия в игре против “Торонто” защитника Жорди Альбы, который пропускал встречу против "Атланты".

"Месси и Альба будут тренироваться вместе с командой, а затем мы примем решение, готовы ли они к игре и в какой форме. Начиная с среды, на нас ждет шесть матчей за 18 дней, то есть по одному каждые три дня, включая финал Открытого кубка США.

У нас будет много важных игр в короткие сроки. Одной из моих обязанностей как тренера является забота о здоровье игроков и помощь им в принятии трудных решений, которые максимально способствуют их здоровью в этот напряженный период", - сказал Мартино.