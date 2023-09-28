Стало известно, когда капитан Челси вернется к тренировкам с командой после травмы

Лидер Челси Рис Джеймс уже практически восстановился от повреждения, сообщает Daily Mail.

Напомним, что в августе футболист получил травму подколенного сухожилия и с тех пор не выходил на поле. Джеймс приезжал на тренировочную базу клуба, однако работал самостоятельно.

Не исключено, что Джеймс сможет попасть в заявку на игру против Бернли, которая состоится 7 октября. Однако наиболее вероятно, что возвращение игрока случится уже после международной паузы в игре против Арсенала 21 октября.

Напомним, что 23-летний Рис Джеймс выступает за Челси с 2019 года. В текущем сезоне он вышел на поле только в матче первого тура против Ливерпуля, покинув поле на 75 минуте. С тех пор он был травмирован. В общей сложности Джеймс провел за Челси 148 матчей и забил 11 голов.

Напомним, что на данный момент Челси занимает четырнадцатое место в английской Премьер-лиге: команда Маурисио Почеттино выиграла только один матч из шести. В среду “синие” дома победили Брайтон энд Хоув Альбион в матче Кубка английской лиги 1:0.