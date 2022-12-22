Стало известно, каким клубам Роналду отдаст предпочтение

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду все еще не ответил отказом саудовскому клубу “Аль-Наср”, но при этом он также готов рассмотреть и другие предложения.

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

По его информации, португалец по-прежнему ждет предложений из Европы. Главный приоритет для Роналду - играть в топ-чемпионате.

Только если таких вариантов продолжения не будет, то португальский игрок согласится перебраться в “Аль-Наср”.

Напомним, что Роналду является свободным агентом после ухода из “МЮ”.