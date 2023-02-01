Стало известно, каким будет первый платеж "Челси" за Энцо Фернандеса

Стало известно, какую сумму заплатит “Челси” “Бенфике” в рамках первого транша по трансферу аргентинца Энцо Фернандеса.

Как пишет журналист TyC Sports Сесара Луис Мерло, 120 миллионов разделят на шесть платежей.

Первый транш составит примерно 45 млн евро. Все остальные будут примерно одинаковыми - в районе 15 млн евро.

В текущем сезоне новоиспеченный чемпион мира забил 4 гола и сделал 6 результативных передач в 29 матчах.