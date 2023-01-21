Стало известно, какие слова сказал Месси перед решающим пенальти в финале ЧМ-2022
Новости футбола Сегодня, 06:21
Фото: твиттер ФИФА/Автор неизвестен
Журналисты смогли расшифровать слова капитана сборной Аргентины Лионеля Месси перед решающим пенальти в финале ЧМ-2022.
Когда к мячу подошел Гонсало Монтьель, Месси посмотрел в небо и сказал фразу: “Это может произойти сегодня, бабушка”.
Интересно, что долгое время в сети гадали, что же именно сказал футболист.
Напомним, что в финальном матче турнира аргентинцы обыграли Францию (3:3, 4:2 по пенальти).
Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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