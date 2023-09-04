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Стало известно, какие клубы, кроме Хетафе, интересовались Гринвудом

Новости футбола Сегодня, 10:01
Стало известно, какие клубы, кроме Гетафе, интересовались Гринвудом Фото: https://www.instagram.com/getafecf/

В летнее трансферное окно Мэйсон Гринвуд перебрался в Хетафе. Однако по информации The Athletic, еще несколько клубов интересовались английским игроком.

Состоялась встреча представителей Саудовской Аравии, где обсудили потенциальный переход Гринвуда из Манчестер Юнайтед. Однако такой вариант довольно быстро отмели в сторону. По мнению саудитов, переход 21-летнего игрока плохо повлияет на имидж Саудовской Аравии. А они наоборот хотят завоевать сердца и взгляд болельщиков к их футболу.

В последний день трансферного окна разговоры вокруг Гринвуда снова активизировались. Один из вариантов для продолжения карьеры англичанина стал Лацио. Итальянский коллектив будет выступать на групповом этапе Лиги Чемпионов в сезоне 2023-2024, слухи вокруг этого трансфера были значительными. Лацио и Юнайтед обменялись документами по переходу игрока, однако завершить дело не получилось из-за закрытия трансферного окна в Италии и тогда включился Хетафе, которому удалось арендовать футболиста на один сезон. Как стало известно, испанский коллектив не будет платить комиссию, аренда рассчитана на один сезон, а зарплата составляет миллион евро. Манчестер Юнайтед заявил, что Гринвуд больше не будет выступать за их команду.

Напомним, что с Гринвуда сняли все обвинения. Королевская прокуратура Великобритании больше нет вопросов к игроку, относительно вероятной попытки изнасилования и нападения, повлекшего телесные повреждения. Все эти обвинения были сняты 2 февраля 2023 года.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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