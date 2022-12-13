Стало известно, какие арбитры могут обслужить финал ЧМ-2022

Бразильский арбитр Вилтон Сампайо может обслужить финальный матч чемпионата мира в Катаре.

Как сообщает The Times, также на назначение на финал претендует англичанин Энтони Тэйлор.

Напомним, что в финале турнира в Катаре сыграют Аргентина или Хорватия и Марокко либо Франция. Полуфиналы состоятся сегодня и завтра, а решающая игра ЧМ-2022 пройдет 16 декабря.

Что касается Сампайо, то он работал на матче четвертьфинала Англия – Франция (1:2).