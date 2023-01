Стало известно, как Шакира узнала об измене Пике

Стало известно, как Шакира узнала о том, что ее муж, известный испанский футболист Жерар Пике, ей изменяет.

По информации Four Four Two, однажды после гастролей звездная певица вернулась домой и увидела, что кто-то ел ее любимое варенье.

Шакира рассказала, что футболист категорически не ест клубничное варенье, а значит он им кого-то угощал.

Напомним, что звёздная пара рассталась в июне 2022 года.