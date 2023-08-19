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Стало известно, как "Реал" отреагировал на ситуацию с Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 03:00
Стало известно, как "Реал" отреагировал на ситуацию с Мбаппе Стало известно, как "Реал" отреагировал на ситуацию с Мбаппе

Стало известно, как боссы мадридского "Реала" отреагировали на ситуацию с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе.

Как известно, “сливочные” надеялись подписать игрока этим летом и он сам якобы выразил готовность. Недавно же стало известно, что он останется во французском клубе.

Как заявил французский журналист Фредерик Эрмель в "Реале" не было уверенности в переходе Мбаппе к ним этим летом.

"Если бы началась настоящее противостояние между Мбаппе и "ПСЖ", то парижане объявили бы 31 августа в 12:30 о намерении продать его, и тогда, возможно, "Реал" бы что-то попытался предпринять. Однако, не за 250 млн евро", – отметил источник.

Также журналист выяснил, что в испанском клубе нет разочарования из-за провалившегося трансфера, так как не было никаких надежд на этот трансфер, даже когда Мбаппе был вне состава.

"Я говорил с Флорентино Пересом о письме Мбаппе, в котором он заявил, что не продлит контракт. Флорентино был уверен, что Мбаппе останется в "ПСЖ" этим летом", - добавил инсайдер.

В завершении он добавил, что на сегодняшний день Мбаппе не является приоритетом для “Реала”.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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